Суд в Калининграде отправил под домашний арест 17-летнего стрелка, ранившего троих человек

В Калининграде избрали меру пресечения 17-летнему подростку, который обстрелял троих человек. Об этом сообщает СУ СКР по Калининградской области.

Несовершеннолетнему, открывшему в состоянии алкогольного опьянения стрельбу по людям, уже предъявили обвинения в хулиганстве. По версии следствия, вечером 3 января юноша находился возле кафе на улице Сержанта Колоскова и из хулиганских побуждений несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в трех подростков 14, 16 и 17 лет. В итоге юношу отправили под домашний арест до 5 марта.

До этого СМИ сообщали, что перед стрельбой в заведении между двумя нетрезвыми 17-летними юношами произошел конфликт. Один из них выстрелил в оппонента из пневматического пистолета. Пуля по касательной задела щеку молодого человека.

По данным портала «Клопс», сотрудница кафе вызвала наряд Росгвардии, который задержал дебошира. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, рана оказалась неглубокой.

Ранее в Брянской области подросток получил пулю в голову и ходил с ней пять лет.