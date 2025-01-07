Шведский корабль прибыл в Финляндию для расследования повреждения кабелей

Корабль ВМС Швеции HMS Belos прибыл в Финляндию для помощи в расследовании повреждения кабелей в Балтийском море. Об этом сообщили финские военно-морские силы в соцсети Х.

«HMS Belos прибыл в Финский залив, как и ожидалось, и сотрудничество на море началось рано утром. Взаимодействие с HMS Belos и поддержка в расследовании повреждений кабеля являются прекрасной практической демонстрацией важности двустороннего сотрудничества», — говорится в сообщении.

3 января министерство обороны Швеции сообщало, что получило от Хельсинки запрос с просьбой предоставить современное оборудование для проведения исследований кабелей в акватории. В связи с этим было решено направить судно Belos в Финляндию.

Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря. Полиция Финляндии подозревает, что кабель повредило якорем нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука, которое может входить в «теневой» танкерный флот РФ.

Ранее президент Литвы призвал следить за подозрительными судами в Балтийском море.