Украинец ранил ножом полицейского в Днепре во время конфликта с сотрудником ТЦК

Мужчина в городе Днепре (ранее — Днепропетровск) ударил полицейского ножом во время конфликта с патрулем ТЦК (аналог военкомата). Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

По данным ведомства, все произошло на одном из вокзалов города. Полиция проводит проверку.

«Во время отказа предоставить личные документы для проверки представителям ТЦК нарушитель нанес правоохранителю ножевое ранение», — говорится в сообщении.

Недавно командир 3-й штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий выразил обеспокоенность в связи с тем, что украинских военных в форме с опаской встречают в городах.

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине сотрудники военкомата сломали мужчине ногу.