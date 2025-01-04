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Военные ВСУ боятся ходить по городам в форме из-за плохого отношения к ТЦК

Комбриг ВСУ Билецкий пожаловался на плохое отношение к людям в форме на Украине
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РИА «Новости»

Командир 3-й штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий выразил обеспокоенность в связи с тем, что украинских военных в форме с опаской встречают в городах. Его слова приводит издание «Страна.ua».

По мнению военного, причиной подобного является негативное отношение людей к территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и страх перед мобилизацией.

Билецкий заявил, что военным лучше выходить в города в гражданской одежде из-за «всего этого страха и истерики, связанной с военкоматами». Он отметил, что люди часто настороженно относятся к тем, кто в форме, и многим это неприятно, поскольку год назад в обществе царило единство и к военным относились как к защитникам.

Командир бригады назвал «неадекватными» методы, которыми в настоящее время проводится мобилизация. Он подчеркнул, что понимает необходимость призыва, но считает, что существующие формы мобилизации неэффективны. По словам Билецкого, среди военных нет сторонников таких мер.

«По простой причине: что потом делать с этим «тигром» сержанту, офицеру или бойцу, которому такого «орла» дали в отделение? Иногда от него проблем на порядок больше, чем пользы», — отметил Билецкий.

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее украинский блогер Назарчик заявил, что его похитили сотрудники ТЦК.

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