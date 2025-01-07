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Подводный кабель между Финляндией и Германией отремонтировали

Подводный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией отремонтировали
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Shutterstock

Подводный телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, поврежденный в декабре, отремонтирован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финскую компанию-оператора Cinia Oy.

«Обрыв подводного кабеля C-Lion1 компании Cinia был устранен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прямое подводное кабельное соединение между Финляндией и Германией восстановлено и полностью функционирует.

7 января стало известно, что корабль ВМС Швеции HMS Belos прибыл в Финляндию для помощи в расследовании повреждения кабелей в Балтийском море. 3 января министерство обороны Швеции сообщало, что получило от Хельсинки запрос с просьбой предоставить современное оборудование для проведения исследований кабелей в акватории. В связи с этим было решено направить судно Belos в Финляндию. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря.

Ранее президент Литвы призвал следить за подозрительными судами в Балтийском море.

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