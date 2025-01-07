Президент Литвы призвал следить за подозрительными судами в Балтийском море

За подозрительными судами в Балтийском море следует следить, а в случае приближения к критическим объектам их необходимо сопровождать для недопущения инцидентов. Об этом в эфире телеканала TV3 заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Заранее зная, что то или иное судно определенной компании ходит по Балтийскому морю из одного в другой порт, необходимо выделить технические средства для слежения за его перемещениями», — сказал он.

26 декабря в Балтийском море финская погранслужба задержала вышедший из Санкт-Петербурга нефтяной танкер Eagle S. Предполагается, что судно причастно к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией. Это не первый подобный случай: в ноябре в Балтике были повреждены кабели связи C-Lion1 и Arelion, а годом ранее — проходящий по дну Финского залива газопровод Balticconnector. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что поверить в столь частые случайные повреждения он не может и связал это происшествие с «теневым флотом» России. В Евросоюзе уже пообещали новые санкции против РФ после последнего инцидента на Балтике.

Ранее Патрушев рассказал о задачах России на Балтике.