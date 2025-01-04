Минобороны Швеции направит в Финляндию корабль для расследования повреждения кабелей

Швеция направит в Финляндию корабль для помощи в расследовании повреждения кабелей в Балтийском море, заявили в министерстве обороны королевства. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что они получили от Хельсинки запрос с просьбой предоставить современное оборудование для проведения исследований кабелей в акватории. В расследовании планируется задействовать судно-спасатель подводных лодок HMS Belos, добавили в министерстве.

2 января компания Citic начала ремонт подводных кабелей между Финляндией и Эстонией, которые были повреждены при неизвестных обстоятельствах.

26 декабря в Балтийском море финская погранслужба задержала вышедший из Петербурга нефтяной танкер Eagle S. Предполагается, что судно причастно к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией. Это не первый подобный случай: в ноябре в Балтике были повреждены кабели связи C-Lion1 и Arelion, а годом ранее — проходящий по дну Финского залива газопровод Balticconnector. Министр иностранных дел Эстонии заявил, что поверить в столь частые случайные повреждения он не может и связал это происшествие с «теневым флотом» России. В ЕС уже пообещали новые санкции против РФ после последнего инцидента на Балтике.

Ранее задержанный в Финляндии танкер с нефтью из России решили переместить.