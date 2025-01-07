Парфенчиков: эвакуированных из дома жильцов в Карелии переведут в гостиницу

Жильцов, эвакуированных из дома в Петрозаводске, где произошел взрыв, переведут из пунктов временного размещения в гостиницу. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

«Приняли решение перевести жильцов, эвакуированных в пункты временного размещения, в гостиницу «Северная», — написал он.

По его словам, там эвакуированным будет более комфортно.

Он также рассказал, что была создана комиссия по установлению фактов утраты имущества пострадавших в результате взрыва газа.

Следователи предварительно установили, что в 22:30 6 января в квартире на четвертом этаже дома № 19 по улице Луначарского «произошел хлопок газовоздушной смеси», после чего рухнула межквартирная стена. В инциденте пострадали хозяин квартиры и три его соседа. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. После взрыва в Петрозаводске ввели режим ЧС муниципального уровня. Жильцов дома эвакуировали.

Ранее газовый баллон взорвался в московском ресторане.