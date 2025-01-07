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В Москве мальчик упал вместе с качелями на детской площадке и попал в больницу

В Москве ребенок попал в больницу, упав с качели
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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с травмированием ребенка на детской площадке. Об этом сообщает информационный центр ведомства в Telegram-канале.

Инцидент произошел в деревне Николо-Хованское в августе 2023 года, но виновных так и не нашли. По данным Следственного комитета, 12-летний ребенок упал вместе с качелями на детской площадке. В результате он попал в больницу с травмами.

После произошедшего в СК РФ возбудили уголовное дело, но виновных до сих пор не привлекли к ответственности. Глава ведомства поручил доложить ему о предварительных и окончательных результатах расследования.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», – сообщается в публикации.

До этого в Краснодаре следователи организовали проверку после того, как ребенок получил перелом руки после посещения детского сада. Травму мальчику нанесла воспитательница, и, несмотря на жалобы подопечного, не отреагировала на ситуацию.

Ранее россиянин на детской площадке ради шутки выстрелил в колено ребенку.

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