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Россиянин ради шутки выстрелил в колено ребенку

В Нижегородской области мужчина обстрелял из пневматики ребенка

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Global Look Press

В Борском районе Нижегородской области огласили приговор местному жителю, который выстрелил в девятилетнего мальчика, игравшего на детской площадке. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, в августе 2024 года обвиняемый распивал спиртные напитки на балконе. В какой-то момент он заметил на детской площадке ребенка, достал пневматическую винтовку и выстрелил в мальчика. Металлическая пуля попала пострадавшему в колено, серьезных травм школьник не получил.

В отношении стрелявшего было возбуждено уголовное дело, на допросе он признался, что произвел выстрел, потому что хотел пошутить. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде двух лет принудительных работ, в течение этого срока россиянин также будет обязан выплачивать в доход государства 10% от заработной платы.

До этого сообщалось, что в Чебоксарах неизвестный несколько раз выстрелил из пневматического пистолета по двери детского центра. В момент происшествия в школе шли занятия, внутри были дети. Информацию о правонарушении передали полицейским, которые ищут хулигана.

Ранее россиянин обстрелял детей из травмата из-за лазерной указки.

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