Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились новые подробности об убитом в Грузии россиянине

Убитый в Грузии россиянин Соловьев был успешным предпринимателем
close
Николай Левшиц/Telegram

Убитый в Грузии российский турист Виктор Соловьев в свои 38 лет был успешным предпринимателем. Об этом друг погибшего Евгений рассказал изданию tula.aif.ru.

По его словам, они с Виктором работали вместе. Соловьев был трудолюбивым и ответственным человеком, подчеркнул Евгений.

«На работе могли засиживаться до 5 утра. Было мало времени в сутках, чтобы всё обсудить. Планы были грандиозные», — вспоминает он.

Последний раз они виделись вечером 31 декабря, в канун Нового года они поздравили друг друга и обсудили планы на будущее.

Виктор Соловьев приехал в страну вместе со своей спутницей, в ночь с 4 на 5 января пара отправилась на горнолыжный курорт в Тетнульди. По пути их остановили двое неизвестных, они забрали у россиян телефоны, после чего ранили мужчину, а девушку попытались похитить.

В итоге нападавшие бросили туристку и автомобиль пары и скрылись вместе с Соловьевым. Они уже задержаны, им грозит пожизненное заключение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Петербурге молодые люди похитили школьника и вымогали выкуп у его опекуна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами