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В Петербурге молодые люди похитили школьника и вымогали выкуп у его опекуна

В Петербурге молодых людей задержали за похищение подростка и требование выкупа
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Shutterstock

В Петербурге троих молодых людей подозревают в похищении подростка. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на улице Шеглунова. Как рассказала знакомая 17-летнего пострадавшего, неизвестные схватили его, и, затолкав в машину, увезли. Правоохранители отреагировали на вызов и спустя полтора часа нашли машину, которую описала девушка.

«В салоне полицейские обнаружили и задержали двух жителей Колпино в возрасте 19 и 20 лет, и 19-летнего жителя Кировского района Петербурга», – сообщается в публикации.

По версии правоохранителей, после похищения подозреваемые требовали у опекуна школьника 45 тысяч рублей в качестве выкупа.

В отношении молодых людей возбудили дело по статьям о похищении человека и вымогательстве. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия.

До этого в Ленинградской области мужчина заявил, что парикмахер вместе со своими знакомыми похитил его из-за конфликта в салоне. По словам пострадавшего, между ними произошла ссора из-за прически, после которой его усадили в машину, вывезли в лесополосу и избили.

Врачи не нашли у мужчины травмы, соответствующие его версии событий. Сам парикмахер и его знакомые обвинения опровергли.

Ранее в Челябинске неизвестные ночью похитили девушку, заклеив камеру домофона.

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