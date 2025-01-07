В Кургане клиентка оттаскала работницу ПВЗ за волосы из-за отказа оформлять возврат

В Кургане женщина устроила скандал в пункте выдачи заказов маркетплейса. Об этом сообщает Ura.ru.
По данным издания, посетительница купила на площадке вещь, но якобы обнаружила на ней пятно и хотела вернуть. В ПВЗ ей в возврате отказали, поэтому она стала вести себя агрессивно.
«Примерочную идите, мойте, чтобы у вас там не было пятен, когда меряете. Давайте оформляйте возврат», – говорит клиентка маркетплейса на опубликованном в соцсетях видео из пункта.
На кадрах заметно, как женщина заходит за стойку и хватает работницу за волосы. Заметив такое поведение, одна из посетительниц попыталась оттащить клиентку от сотрудницы. После этого недовольная женщина направилась к выходу.
На ситуацию обратили внимание в полиции.
«Указанный факт зарегистрирован в отделе полиции 3 УМВД России по городу Кургану», – сообщается в публикации.
На данный момент в правоохранительных органах проводят проверку.
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