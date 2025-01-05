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Сотрудники МВД смогут принимать решение о выдворении иностранцев

Должностные лица МВД с 5 февраля получат право на выдворение иностранцев
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Александр Кряжев/РИА Новости

Должностные лица МВД России с 5 февраля получат полномочия самостоятельно принимать решения об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства из страны за ряд правонарушений. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение будут вправе принимать начальники и заместители глав территориальных органов, руководители структурных подразделений по вопросам миграции территориальных органов и их заместители, руководители структурных подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД.

За совершение отдельных правонарушений, которые связаны с режимом пребывания иностранных граждан в РФ, назначать выдворение будут вправе начальники линейных отделов полиции на транспорте, а также их заместители.

Сотрудники МВД также смогут помещать в спецучреждения на двое суток иностранных граждан, которым назначено выдворение в принудительной форме.

Ранее решение о таком наказании мог принимать судья, а в случае совершения административного правонарушения при въезде в страну — должностное лицо погранслужбы.

В ноябре сообщалось, что таксиста-мигранта, спасавшего людей на пожаре в екатеринбургской больнице, решили выдворить из России.

Ранее более сотни нелегальных мигрантов нашли на стройках в Петербурге.

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