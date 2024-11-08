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МВД будет аннулировать фиктивные браки мигрантов, заключенные ради ВНЖ

Волк: МВД будет аннулировать фиктивные браки иностранцев ради заключения ВНЖ

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Александр Кондратюк/РИА Новости

МВД будет аннулировать заключение иностранцами фиктивных браков ради получения миграционных статусов. Об этом в Telegram-канале сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В органы прокуратуры направляются материалы в целях проверки выявленных обстоятельств и инициирования в судебном порядке признания браков недействительными», — написала она.

По словам Волк, МВД готово к реализации положений закона, направленного на исключение фактов использования фиктивных браков и отцовства для получения иностранными гражданами миграционных статусов. Он вступит в силу 25 января 2025 года.

В конце октября Совет Федерации одобрил закон, который закрывает возможность использования фиктивных браков и отцовства для незаконного получения мигрантами разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ) в России. Согласно закону, получить разрешение на временное проживание вне квоты станет возможно в случае, если иностранный гражданин проживает в зарегистрированном браке с российским гражданином не менее трех лет.

Ранее Росстат заявил об изменениях в сборе данных о мигрантах.

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