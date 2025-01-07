Паром с Ле Пен на борту столкнулся с другим у берегов Франции

У берегов Майотты столкнулись две баржи, на борту одной из них находилась Ле Пен

Два парома столкнулись у берегов Майотты (департамент Франции в Индийском океане), на одном из них находилась глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Столкновение произошло, когда баржа шла в противоположном направлении. По данным местной прессы, десять человек на борту получили ранения.

Депутат, которая направлялась в аэропорт, не пострадала и была эвакуирована на полицейском судне. Подавляющее большинство людей оказались на земле, но Ле Пен «осталась сидеть, цепляясь за свой стул», отмечает телеканал.

Авария парализовала движение барж более чем на час. После проверки паром вернулся в док.

В конце 2024 года во Франции провели исследование, по результатам которого лидера правой партии Марин Ле Пен назвали самой выдающейся женщиной в стране.

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