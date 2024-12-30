Ipsos: Марин Ле Пен стала самой выдающейся женщиной во Франции в 2024 году

Лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен стала самой выдающейся женщиной во Франции в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Ipsos.

Согласно результатам работы, за Ле Пен отдали голоса 30% опрошенных французов. При этом среди мужчин-респондентов за политика проголосовали 33%.

Второе место заняла Жизель Пелико, настоявшая на проведении открытого судебного процесса по делу против ее мужа, который использовал транквилизаторы для контроля над ней и приглашал других мужчин насиловать ее. За женщину проголосовали 28% респондентов.

Также французы назвали самого выдающегося мужчину 2024 года. Рейтинг возглавил призер летней Олимпиады, пловец Лоран Маршан. Он набрал 46% голосов.

19 декабря Ле Пен заявила, что президент РФ Владимир Путин смог восстановить важную роль своей страны на международной политической арене. Глава фракции отметила, что несколько лет назад Париж пытался восстановить отношения с Москвой. Тогда политик призвала коллег во Франции не недооценивать российского лидера.

Ранее Financial Times назвала президента США человеком года.