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Французы назвали самую выдающуюся женщину 2024 года

Ipsos: Марин Ле Пен стала самой выдающейся женщиной во Франции в 2024 году
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Francois Lenoir/Reuters

Лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен стала самой выдающейся женщиной во Франции в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Ipsos.

Согласно результатам работы, за Ле Пен отдали голоса 30% опрошенных французов. При этом среди мужчин-респондентов за политика проголосовали 33%.

Второе место заняла Жизель Пелико, настоявшая на проведении открытого судебного процесса по делу против ее мужа, который использовал транквилизаторы для контроля над ней и приглашал других мужчин насиловать ее. За женщину проголосовали 28% респондентов.

Также французы назвали самого выдающегося мужчину 2024 года. Рейтинг возглавил призер летней Олимпиады, пловец Лоран Маршан. Он набрал 46% голосов.

19 декабря Ле Пен заявила, что президент РФ Владимир Путин смог восстановить важную роль своей страны на международной политической арене. Глава фракции отметила, что несколько лет назад Париж пытался восстановить отношения с Москвой. Тогда политик призвала коллег во Франции не недооценивать российского лидера.

Ранее Financial Times назвала президента США человеком года.

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