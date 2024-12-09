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В Конго в два раза выросло число случаев неизвестного заболевания

ВОЗ: в ДРК уже более 400 человек заразились неизвестным заболеванием

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В Демократической Республике Конго (ДРК) с 24 октября более 400 человек заразились неустановленной болезнью, из которых свыше 30 не смогли выжить. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, в медико-санитарной зоне Панзи (провинция Кванго) с 24 октября по 5 декабря было зарегистрировано 406 случаев неизвестной болезни. Основные симптомы включают лихорадку, головную боль, насморк, кашель и боли в теле. В тяжелых случаях наблюдается значительное истощение.

Наибольшее число заболевших составляют дети, преимущественно в возрасте до пяти лет. Доступ к удаленному сельскому району Панзи затруднен из-за продолжающегося сезона дождей, и путь из Киншасы занимает около 48 часов.

Представители ВОЗ отметили, что эти трудности, а также ограниченные возможности диагностики в стране задерживают определение основной причины заболевания. В настоящее время медицинские группы быстрого реагирования в Панзи собирают образцы биоматериала для лабораторных исследований, изучают динамику передачи болезни и оказывают помощь заболевшим.

Эксперты ВОЗ подчеркнули, что учитывая клинические проявления и симптомы, острая пневмония, грипп, COVID-19, корь и малярия могут быть потенциальными причинами заболевания, а недоедание играет роль способствующего фактора.

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