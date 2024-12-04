Ученый допустил, что оспа обезьян в будущем сможет передаваться воздушно-капельным путем

Небольшие мутации могут привести к тому, что вирус оспы обезьян сможет передаваться воздушно-капельным путем. Об этом директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал ТАСС.

Ученый подчеркнул, что оспа обезьян очень похожа по своему геному, последовательности ДНК, на натуральную черную оспу. Поэтому небольшие мутационные изменения, по которым вирус интенсивно постоянно изменяется, могут повысить его вирулентность (способность вызывать заболевание), и он начнет передаваться не контактным, а воздушно-капельным путем.

На этот случай, отметил Гинцбург, в Центре создается новая вакцина, которая должна защищать от всех вариантов оспы обезьян, а также от черной оспы.

1 декабря Гинцбург сообщил, что меланома и метастазы исчезают после применения новой онковакцины, это показывают доклинические исследования препарата.

Ранее стало известно, когда в России начнут применять онковакцину.