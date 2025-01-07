В Ростове во время пожара в многоквартирном доме не спасли двоих жильцов

В Ростове два человека не выжили после пожара в многоквартирном доме

В Ростове-на-Дону произошло возгорание в многоквартирном доме. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел на улице Обсерваторной в поселке Верхнетемерницком. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 70 жильцов дома и спасли четверых человек. Помимо этого, в здании нашли 22-летнего мужчину и 64-летнюю женщину, но спасти их не удалось.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 250 квадратных метров.

«Всего было задействовано 59 специалистов, привлечено 19 единиц техники», – поделились в ведомстве.

На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

До этого в Карелии в пятиэтажном доме произошел взрыв газа. В результате в больницу попали четыре человека, в том числе молодой человек с ожогами и женщина с множественными порезами стеклом.

Глава региона поручил развернуть пункт временного размещения для жильцов.

Ранее в Тюменской области два человека пострадали в пожаре в частном доме, их не спасли.