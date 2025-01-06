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Фармсектор РФ взлетел на фоне сообщений о вспышке вируса в Китае

РБК: акции фармсектора РФ взлетели на фоне сообщений о вспышке вируса в Китае
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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Акции российских фармацевтических и биотех-компаний продемонстрировали заметный рост на фоне сообщений о распространении нового вируса в Китае. Об этом сообщает РБК.

«Повышенный интерес к сектору, вероятно, связан с поступающими новостями о распространении вируса, который начал проявляться в разных частях мира», — рассказали аналитики «Альфа-Инвестиций».

Спустя пять лет после пандемии COVID-19 в Китае произошла новая вспышка заболеваемости — на этот раз метапневмовирусом человека (HMPV). Всемирная организация здравоохранения и власти Китая пока официально не объявляли чрезвычайное положение. Газета Independent пишет, что Пекин преуменьшает масштаб проблемы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал, что риску тяжелого течения нового метапневмовируса подвержены дети до 5 лет, взрослые старше 65 лет и лица с иммунодефицитом.

Ранее ученые обнаружили гигантский вирус, кодирующий ключевой белок жизни.

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