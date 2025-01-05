В Петербурге пьяный мужчина ударил ножом 70-летнюю супругу в спину после ссоры

В Ленобласти мужчину задержали за нападение на 70-летнюю жену с ножом

Жителя Ленобласти подозревают в нападении на 70-летнюю супругу с ножом. Об этом сообщает Neva.Today.

Инцидент произошел в поселке Бугры Всеволожского района. По данным издания, в день произошедшего 66-летний мужчина выпивал вместе с женой, но в какой-то момент между пожилыми людьми возник конфликт. Глава семьи схватился за нож и нанес женщине удар в спину. Что именно стало причиной ссоры, неизвестно.

Пострадавшую позже нашел ее зять, когда пришел к родственникам в гости, но спасти ее не удалось.

После произошедшего в Следственном комитете возбудили уголовное дело. Супруга женщины задержали, на данный момент его допрашивают.

«В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – поделились в ведомстве.

Сейчас сотрудники СК проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

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