В Петербурге пьяный мужчина ударил ножом 70-летнюю супругу в спину после ссоры

Жителя Ленобласти подозревают в нападении на 70-летнюю супругу с ножом. Об этом сообщает Neva.Today.
Инцидент произошел в поселке Бугры Всеволожского района. По данным издания, в день произошедшего 66-летний мужчина выпивал вместе с женой, но в какой-то момент между пожилыми людьми возник конфликт. Глава семьи схватился за нож и нанес женщине удар в спину. Что именно стало причиной ссоры, неизвестно.
Пострадавшую позже нашел ее зять, когда пришел к родственникам в гости, но спасти ее не удалось.
После произошедшего в Следственном комитете возбудили уголовное дело. Супруга женщины задержали, на данный момент его допрашивают.
«В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – поделились в ведомстве.
Сейчас сотрудники СК проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.
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