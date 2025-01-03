Под Петербургом женщине выстрелили в лицо из травмата в новогоднюю ночь

Женщина получила пулю в глаз во время конфликта в Мурино в новогоднюю ночь

Женщина пострадала во время уличной стрельбы во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщает 47news.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь неподалеку от парка «Четыре сезона» в городе Мурино. Во время выяснения отношений один из участников конфликта, имевший при себе оружие, устроил стрельбу.

Пуля из травматического пистолета угодила прямо в лицо 32-летней женщине, работающей продавцом-консультантом в сетевом ювелирном магазине. Ей потребовалась помощь медиков. Пострадавшую доставили в Токсовскую межрайонную больницу с ранением головы, но вскоре отпустили домой.

Полиция уже возбудила дело о хулиганстве с применением оружия. Стрелка разыскивают.

Ранее в Великом Новгороде мальчик выстрелил из лука и попал в глаз своему брату.