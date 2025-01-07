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Во Владивостоке водитель избил пожилого пешехода и попал под суд

Во Владивостоке избрали меру пресечения избившему пешехода водителю
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Freepik.com

Во Владивостоке суд избрал меру пресечения водителю, которого подозревают в избиении пожилого местного жителя. Об этом сообщает прокуратура региона.

Суд запретил определенные действия мужчине на два месяца. В прокуратуре с таким решением не согласились, так как, по мнению представителей ведомства, она не сможет обеспечить надлежащее поведение фигуранта.

«Прокуратура ближайшее время намерена обжаловать постановление суда, в связи с мягкостью избранной меры пресечения», – сообщается в публикации.

Известно, что фигурант разбирательств извинился перед пострадавшим, но тот не принял их. По мнению пожилого мужчины, подобное может повториться.

Водитель стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве после инцидента на улице Приходько. На кадрах с места произошедшего заметно, как пострадавший слегка зацепил машину во время перехода. После этого к нему вышел водитель и избил. Предварительно, пешеход получил перелом лицевой кости.

Ранее охранник московского магазина избил покупателя за кражу, которую тот не совершал.

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