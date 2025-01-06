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Водителя, который избил пожилого пешехода, задержали во Владивостоке

Во Владивостоке задержали водителя, который избил пожилого мужчину на переходе
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Телеграм-канал «Amur Mash»

Во Владивостоке задержали водителя Toyota Mark X, который избил пожилого пешехода за то, что тот рукой задел машину. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Владельца Mark X, о который и шоркнулся пожилой человек, зовут Андрей. По информации Amur Mash, он участвовал в Открытом чемпионате Азии по пауэрлифтингу, жиму лёжа и становой тяге. Категория — до 90 кг», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, у пожилого мужчины перелом лицевой кости. Следственный комитет возбудил уголовное дело – за хулиганство.

Уточняется, что 35-летний профессиональный спортсмен всего получил восемь штрафов, последний ему выписали осенью прошлого года: владивостокец превысил скорость.

Инцидент произошел во Владивостоке на улице Приходько. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как пожилой мужчина рукой задевает Toyota Mark, водитель выбегает из автомобиля и несколько раз ударяет пешехода по лицу.

Ранее челябинец напал на водителя автобуса.

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