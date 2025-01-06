Водителя, который избил пожилого пешехода, задержали во Владивостоке

Во Владивостоке задержали водителя, который избил пожилого мужчину на переходе

Во Владивостоке задержали водителя Toyota Mark X, который избил пожилого пешехода за то, что тот рукой задел машину. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Владельца Mark X, о который и шоркнулся пожилой человек, зовут Андрей. По информации Amur Mash, он участвовал в Открытом чемпионате Азии по пауэрлифтингу, жиму лёжа и становой тяге. Категория — до 90 кг», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, у пожилого мужчины перелом лицевой кости. Следственный комитет возбудил уголовное дело – за хулиганство.

Уточняется, что 35-летний профессиональный спортсмен всего получил восемь штрафов, последний ему выписали осенью прошлого года: владивостокец превысил скорость.

Инцидент произошел во Владивостоке на улице Приходько. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как пожилой мужчина рукой задевает Toyota Mark, водитель выбегает из автомобиля и несколько раз ударяет пешехода по лицу.

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