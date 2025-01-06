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Охранник московского магазина избил покупателя за кражу, которую тот не совершал

В Москве охранник магазина заподозрил покупателя в краже и избил его
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Depositphotos

В Москве охранник торговой точки избил покупателя, которого заподозрил в краже товара. Об этом сообщает Следственный комитет России.

По предварительной информации ведомства, охранник одного из столичных магазинов заподозрил покупателя в краже товара, которую тот на самом деле не совершал. Сотрудник торговой точки напал на клиента и избил его.

Следователи организовали доследственную проверку по факту случившегося. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе ГСУ СК РФ по столице возбудить уголовное дело и предоставить доклад об установленных деталях и обстоятельствах инцидента.

До этого в Петербурге неизвестный мужчина в торговом центре ударил ножом 55-летнего мигранта, который работает водителем такси. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, нападавшего ищут.

Ранее мужчина ударил возлюбленную ножом в живот во время застолья в Ленобласти.

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