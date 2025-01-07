Выросло число погибших при землетрясении в Тибете

Xinhua: число погибших при землетрясении в китайском Тибете выросло до 53

Количество жертв землетрясения в Тибетском автономном районе (ТАР) на юго-западе Китая выросло до 53 человек, еще 62 человека пострадали. Об этом сообщает агентство Xinhua.

«Подтверждено, что 53 человека погибли и 62 получили ранения по состоянию на полдень 7 января в результате землетрясения, произошедшего в уезде Дингри в 9:05 утра», — говорится в публикации.

По информации Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,1 балла. Сейсмический центр Китая оценил магнитуду в 6,8.

Эпицентр сейсмического явления находился в 163 км от города Шигадзе, являющегося вторым по численности населенным пунктом Тибета. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сильные подземные толчки ощутили жители уезда Дингри. В результате них обрушились множество зданий. Толчки также ощущались в Непале, Индии, Бутане и Бангладеш.

Ранее землетрясение произошло на турецком курорте.