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Бастрыкин взял на контроль дело о мигрантах, живущих на лестнице в Тюмени

Бастрыкин взял на контроль дело о живущих на лестнице в доме в Тюмени мигрантах
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование уголовных дел, инициированных в Тюмени в связи с проживанием мигрантов на лестничной клетке многоквартирного дома. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает URA.RU.

«Председатель СК России запрашивает отчет о ходе расследования уголовных дел, связанных с нарушением прав жильцов многоквартирного дома в Тюмени. Мигранты обосновались между лестничными пролетами, что создает угрозу безопасности и порядку в жилом комплексе», — уточнили в СК РФ.

Александр Бастрыкин дал поручение руководителю тюменского следственного управления Александру Кублякову предоставить отчет о ходе расследования.

6 января сообщалось, что в Петербурге неизвестный мужчина ударил ножом иностранца.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения на врача в Свердловской области.

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