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Неизвестный ударил ножом таксиста-мигранта в петербургском ТЦ

В Петербурге неизвестный ударил ножом таксиста-мигранта в ТЦ
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Depositphotos

В Петербурге неизвестный мужчина ударил ножом иностранца. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел в одном из торговых центров (ТЦ) города. Неизвестный злоумышленник ударил ножом 55-летнего мигранта, который работает водителем такси. После этого преступник скрылся с места преступления.

В результате пострадавшего иностранца доставили в медицинское учреждение. Информации о его состоянии не поступало.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками нападавшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.

До этого в Ленинградской области 35-летний мужчина во время застолья ударил свою сожительницу ножом в живот. Врачи диагностировали у нее колото-резаную рану. Состояние женщины оценили как тяжелое.

Ранее в Петербурге пьяный мужчина ударил ножом 70-летнюю супругу в спину после ссоры.

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