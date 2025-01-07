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В США зафиксировали первую смерть от птичьего гриппа H5N1

В штате Луизиане зафиксировали первую смерть от птичьего гриппа H5N1
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Hindustan Times/Global Look Press

В американском штате Луизиана зафиксировали первую в США смерть от птичьего гриппа типа H5N1. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на местный департамент здравоохранения.

Как заявили в ведомстве, пациент был старше 65 лет, у него были сопутствующие заболевания. Там уточнили, что он заразился птичьим гриппом после контактов с дикими и домашними птицами.

В конце декабря 2024 года сообщалось, что Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США обнаружили мутацию птичьего гриппа у пациента с первым тяжелым случаем заболевания в стране. Тяжелый случай заражения птичьим гриппом был выявлен у 65-летнего жителя Луизианы.

По информации CDC, выявленной мутации не было в образцах, взятых у инфицированных птиц пациента. В ведомстве отметили, что изменения в пробах зараженного наблюдались в одном из генов — гемагглютинине, который играет ключевую роль в прикреплении к клеткам в организме носителя вируса.

Ранее человек впервые заразился птичьим гриппом из неизвестного источника.

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