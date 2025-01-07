Госдума доработает проект о выделении платы за текущий ремонт в отдельный платеж

Комитет Государственной думы по строительству и ЖКХ доработает ко второму чтению законопроект, предусматривающий выделение платы за текущий ремонт как отдельного вида платежа. Об этом сообщил РИА Новости первый заместитель председателя профильного комитета нижней палаты парламента Владимир Кошелев.

Он заявил, что в платежках за ЖКХ могут появиться строчки о суммах, собранных с жильцов на текущий ремонт, задолженности и общей стоимости запланированных и выполненных работ. Инициатива позволит повысить «прозрачность» трат управляющих компаний и качества работ, отметил депутат.

Также он обратил внимание, что сейчас в платежках за ЖКХ формулировка звучит как «расходы на содержание и текущий ремонт». По словам Кошелева, в любом месте, где присутствует союз «и», появляется возможность для недобросовестных управляющих компаний.

Вместе с тем он сказал, что своевременное проведение текущего ремонта является гарантией безопасной эксплуатации жилых домов, способствует снижению износа и разрушения конструкций, что позволяет экономить средства на капремонт.

«Однако деньги на текущий ремонт собирают в составе общих средств на содержание дома. И жильцы не понимают, за что платят и на что деньги потрачены. Мы же предлагаем выделить в отдельную строку в платежном документе плату за текущий ремонт и обязать управляющие организации каждый квартал отчитываться перед жильцами о соответствующих поступлениях и расходах», — добавил парламентарий.

Ранее эксперт рассказал, по каким пунктам в платежках за ЖКХ чаще всего обманывают граждан.