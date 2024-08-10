Эксперт рассказал, по каким пунктам в платежках за ЖКХ чаще всего обманывают граждан

Коммунальные платежи — это та сфера, где граждане нередко сталкиваются с различными формами обмана и манипуляций. Многие россияне ежемесячно оплачивают квитанции за жилищно-коммунальные услуги, не вдаваясь в детали и не анализируя каждую строчку. Однако именно в этих платежках зачастую скрываются неприятные сюрпризы, которые могут существенно ударить по семейному бюджету. Об этом «Газете.Ru» рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, одним из самых распространенных способов обмана является включение в платежные документы услуг, которые фактически не оказываются.

«Например, управляющая компания может выставить счет за уборку подъездов, которая на самом деле не производится, или за обслуживание лифта в доме, где он отсутствует. Жильцы, не обращая внимания на эти детали, продолжают оплачивать «призрачные» услуги месяц за месяцем», — сказал Бондарь.

Другой хитрый прием — это дублирование платежей. В квитанциях может появиться отдельная строка за услугу, которая уже включена в общедомовые нужды (ОДН). Таким образом, доверчивые граждане платят дважды за одно и то же. Например, освещение лестничных клеток может быть включено и в ОДН, и отдельной строкой в платежке.

«Нередки случаи, когда управляющие компании пользуются периодом индексации тарифов на коммунальные услуги, чтобы незаметно повысить стоимость и жилищных услуг. Еще одна уловка — это внезапное появление в платежках новых реквизитов, свидетельствующих о смене управляющей компании. Часто жители узнают о том, что в их доме якобы поменялась УК, только получив квитанцию с новыми данными. Такая ситуация может быть результатом мошеннических действий и требует немедленной проверки», — подчеркнул специалист.

Чтобы защитить себя от подобных махинаций, гражданам необходимо быть бдительными и внимательно изучать каждую строку в платежных документах. При обнаружении подозрительных начислений следует немедленно обратиться в управляющую компанию за разъяснениями. Закон обязывает УК предоставить ответ в течение 10 дней.

«Если ответ управляющей компании не удовлетворяет или вовсе не получен, следующим шагом должно стать обращение в жилищную инспекцию. Этот орган уполномочен проводить проверки деятельности УК и выносить предписания об устранении нарушений», — добавил эксперт.

В случае, если жилищная инспекция не помогла решить проблему, можно обратиться в Роспотребнадзор. Специалисты этого ведомства могут оказаться более объективными в споре с управляющей компанией и помочь добиться справедливости. Обязательно стоит продублировать свою жалобу в ГИС ЖКХ.

«Если все предыдущие меры оказались безрезультатными, гражданам стоит подготовить жалобу в прокуратуру. В жалобе необходимо подробно описать ситуацию, приложить копии всех документов и переписки с УК и другими инстанциями. Прокурорская проверка может стать серьезным аргументом в пользу жильцов. Крайней мерой является обращение в суд. Судебное разбирательство может быть инициировано на основании материалов прокурорской проверки, если к моменту ее завершения управляющая компания так и не произвела перерасчет и не устранила выявленные нарушения», — отметил Бондарь.

Важно помнить, что бороться с недобросовестными практиками в сфере ЖКХ можно и нужно. Активная гражданская позиция и знание своих прав помогут не только защитить личные интересы, но и оздоровить систему жилищно-коммунального хозяйства в целом. Каждый случай успешного противостояния незаконным начислениям — это шаг к более прозрачной и честной работе управляющих компаний.

«Профилактика подобных проблем не менее важна, чем борьба с их последствиями. Регулярное участие в общих собраниях собственников, внимательное изучение договоров с управляющей компанией, своевременное ознакомление с отчетами о проделанной работе — все это поможет минимизировать риски стать жертвой обмана в сфере ЖКХ. Только бдительность и активность граждан могут стать надежным заслоном на пути недобросовестных участников рынка коммунальных услуг», — резюмировал он.

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