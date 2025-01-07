Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда российские вузы перейдут на новую систему образования

Минобрнауки: вузы перейдут на новую систему образования с 1 сентября 2026 года
close
Алексей Мальгавко/РИА Новости

С 1 сентября 2026 года будет осуществлен переход всех российских университетов на новую систему высшего образования. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Там заявили, что к данному сроку министерство подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты.

Как отметили в ведомстве, студенты, которые обучаются по действующим в настоящее время образовательным программам, смогут завершить освоение той программы, на которую они поступали.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переход на новую систему образования в стране будет плавным.

До этого министр науки РФ Валерий Фальков заявил, что массовый переход на новую систему высшего образования в России произойдет в 2025 году.

Ранее в Совфеде назвали одну из серьезных угроз для системы образования РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами