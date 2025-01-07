Стало известно, когда российские вузы перейдут на новую систему образования

Минобрнауки: вузы перейдут на новую систему образования с 1 сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года будет осуществлен переход всех российских университетов на новую систему высшего образования. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Там заявили, что к данному сроку министерство подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты.

Как отметили в ведомстве, студенты, которые обучаются по действующим в настоящее время образовательным программам, смогут завершить освоение той программы, на которую они поступали.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переход на новую систему образования в стране будет плавным.

До этого министр науки РФ Валерий Фальков заявил, что массовый переход на новую систему высшего образования в России произойдет в 2025 году.

Ранее в Совфеде назвали одну из серьезных угроз для системы образования РФ.