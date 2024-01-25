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Путин заявил о плавном переходе на новую систему образования в России

Путин: в России переход на новую систему образования будет плавным

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Переход на новую систему образования в России будет плавным. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече со студентами в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, передает ТАСС.

«Никакой дискриминации по отношению к тем людям, которые уже получили дипломы — там, бакалавриата и так далее, — конечно, не будет. Все эти документы будут абсолютно равны при устройстве на работу и при дальнейшей деятельности», — сказал глава государства, отвечая на вопрос студентки этого вуза Марии Колягиной.

Он также указал, что обновление системы высшего образования осуществляется при участии экспертного сообщества.

«Мы постепенно, постепенно, именно плавно будем переходить на эту новую систему», — добавил Путин.

До этого глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что массовый переход на новую систему высшего образования в стране произойдет в 2025 году.

По его словам, пилотный проект по изменению уровней высшего образования в стране рассчитан на три года. Министр отметил, что ключевыми станут 2023 и 2024 годы, а в 2026 году проект завершится.

Ранее Путин призвал наверстать упущенное в системе образования новых регионов РФ.

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