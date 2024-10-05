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В Совфеде назвали одну из серьезных угроз для системы образования РФ

Матвиенко: буллинг учителей является серьезной угрозой для образования в РФ

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала в своей колонке на сайте верхней палаты парламента буллинг учителей одной из серьезных угроз для системы образования в России.

По ее словам, проблема защиты прав, чести и достоинства учителей в РФ остается актуальной.

«Слишком часто педагоги стали подвергаться оскорблениям, травле со стороны учеников и даже их родителей. Это серьезная угроза для нашей образовательной системы, ведь подрыв авторитета учителя ставит крест на всем воспитательном процессе, порождает у подростков чувство вседозволенности, безнаказанности, безответственности», — отметила спикер Совфеда РФ.

Матвиенко подчеркнула, что такая ситуация сложилась на определенном этапе в России преобладало в корне неправильное отношение к труду педагогов «как к деятельности по оказанию образовательных услуг», поэтому необходимо повысить статус учителя и сделать его моральным ориентиром.

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российских учителей не заменят роботы.

Ранее в столичных школах прошли концерты, выставки и праздничные линейки, посвященные Дню учителя.

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