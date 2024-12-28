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Вакцину против колоректального рака начнут применять в РФ в 2025 году

Скворцова: Вакцину против колоректального рака начнут применять в РФ в 2025 году
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Global Look Press

Вакцину против колоректального рака планируется начать применять в РФ в 2025 году. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире «России-24».

«Вот сейчас у нас полностью завершены исследования по колоректальному раку, это карцинома кишечника, и мы готовы уже в 2025 году начать применять в практике эту вакцину», — сказала она.

На данный момент агентство продолжает исследования по препаратам против глиобластом и меланом — злокачественных опухолей мозга и рака кожи.

24 декабря сообщалось, что 50 онкобольных примут участие в первой фазе клинических испытаний вакцины от рака в России. В Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена заявили, что комиссия уже приступила к отбору испытуемых. Первая стадия программы продлится до конца следующего года.

Однако окончательного результата исследования не стоит ожидать в ближайшее время. Разработчики допускают, что на тестирование вакцины потребуется не менее 9 лет.

Ранее россиянам рассказали о действии российской вакцины от рака.

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