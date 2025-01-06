Шесть снегоходов с людьми провалились под лед в Карелии

В Карелии шесть снегоходов провалились под лед, спасены 11 человек

В Прионежском районе Карелии под лед провалились шесть снегоходов, спасены 11 человек, тяжелых травм ни у кого нет. Об этом сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале.

«Сегодня в Прионежском районе вблизи турбазы «Авиаретро» на лед Кончезера выехали снегоходы. Шесть провалились под лед. 11 человек спасены», – говорится в сообщении.

Отмечается, у спасенных людей нет тяжелых травм.

Пресс-служба МЧС России уточняет, что среди 11 пассажиров снегоходов было трое детей, все люди выбрались на лед самостоятельно.

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Ранее пожарные спасли осла, едва не утонувшего в реке.