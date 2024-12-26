Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пожарные спасли осла, едва не утонувшего в реке

UPI: в Уэльсе спасли осла, который едва не утонул в реке, упав в нее с обрыва
close
newtown_fire_station/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пожарные в Уэльсе спасли осла, едва не утонувшего в реке, пишет UPI.

В Уэльсе команда пожарных и ветеринаров успешно провела спасательную операцию, вытащив из реки осла по кличке Ники, который упал в воду со склона высотой 20 метров.

Ньютаунская пожарно-спасательная служба Среднего и Западного Уэльса сообщила в социальных сетях, что для спасения животного было задействовано 15 специалистов. Они применили успокоительное средство и поместили осла в надувные сани, чтобы безопасно переправить его через реку и вернуть на твердую землю.

Спасательная операция длилась около трех часов, после чего Ники воссоединился со своими хозяевами и другом.

«Ничто так не ассоциируется с Рождеством, как спасение ослика», — добавили пожарные.

Ранее пожарные в США спасли мужчину после того, как он один пошел на гору встречать рассвет .

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами