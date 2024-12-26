Пожарные спасли осла, едва не утонувшего в реке

UPI: в Уэльсе спасли осла, который едва не утонул в реке, упав в нее с обрыва

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Пожарные в Уэльсе спасли осла, едва не утонувшего в реке, пишет UPI.

В Уэльсе команда пожарных и ветеринаров успешно провела спасательную операцию, вытащив из реки осла по кличке Ники, который упал в воду со склона высотой 20 метров.

Ньютаунская пожарно-спасательная служба Среднего и Западного Уэльса сообщила в социальных сетях, что для спасения животного было задействовано 15 специалистов. Они применили успокоительное средство и поместили осла в надувные сани, чтобы безопасно переправить его через реку и вернуть на твердую землю.

Спасательная операция длилась около трех часов, после чего Ники воссоединился со своими хозяевами и другом.

«Ничто так не ассоциируется с Рождеством, как спасение ослика», — добавили пожарные.

Ранее пожарные в США спасли мужчину после того, как он один пошел на гору встречать рассвет .