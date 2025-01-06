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На видео попало, как автомобиль провалился под лед в Приморье

В Приморье на видео попало, как машина ушла под воду во время рыбалки
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Виталий Аньков/РИА «Новости»

В поселке Тавричанка Приморского края автомобиль Honda HR-V провалился под лед во время рыбалки. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«В Тавричанке продолжается флешмоб по утоплению своих автомобилей на рыбалке», — написали в паблике.

Очевидец происходящего запечатлел инцидент на камеру. На кадрах видно, как автомобиль проваливается под лед. Несколько человек стоят рядом с местом происшествия, а водитель, находясь в воде, крепит к своему автомобилю несколько тросов, которые другие очевидцы уже зафиксировали на грузовых автомобилях.

По словам автора видео, в месте, где машина ушла под воду, лед достаточно тонкий, поэтому мужчина не понимает, зачем рыбак поехал туда.

До этого в Тавричанке мужчины рыбачили возле провалившегося под лед автомобиля.

Рыбаки запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как один из мужчин рыбачит, а недалеко от него находится автомобиль, провалившийся под лед.

Ранее во Владивостоке водитель избил пожилого пешехода.

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