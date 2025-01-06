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Алиев рассказал о ходе расследования катастрофы с азербайджанским самолетом

Алиев: процесс расшифровки черных ящиков упавшего в Актау самолета идет
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Azamat Sarsenbayev/Reuters

Процесс расшифровки «черных ящиков» самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана, ведется в Бразилии. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с членами семей экипажа лайнера.

«В настоящее время идет процесс расшифровки «черных ящиков». Я уверен, что скоро мы узнаем предварительные результаты и все встанет на свои места. Будет известна вся сцена трагедии», — сказал он, отметив, что это будет важно для наказания виновников авиакатастрофы.

4 января в Бразилии сообщили о начале процесса расшифровки «черных ящиков» Embraer 190. Анализом данных займутся специалисты ВВС Бразилии.

Алиев подчеркнул, что отправка самописцев в Бразилию показывает, что азербайджанская сторона требует объективности. Кроме того, такое решение было принято, когда были замечены попытки сокрытия дела и выдвигались версии о врезавшихся в самолет птицах и взрыве баллона на борту.

Ранее Алиев заявил, что трагедии с упавшим в Казахстане самолетом можно было избежать.

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Крушение самолета в Казахстане
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