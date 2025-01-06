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На Украине сообщили о вспышке метапневмовируса

Украинский инфекционист Голубовская сообщила о вспышке метапневмовируса в стране
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Depositphotos

Вспышка метапневмовируса началась на Украине, фактическое число заражений выше официальных данных. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила президент Всеукраинской ассоциации инфекционистов, профессор Ольга Голубовская, ссылаясь на информацию Центра общественного здоровья министерства здравоохранения страны.

«На Украине зарегистрировано 13 официально подтвержденных случаев, конечно, их реально больше», — сказала инфекционист.

Голубовская отметила, что украинскими экспертами прогнозировались вспышки общих респираторных заболеваний в стране. Инфекционист подчеркнула, что вирус может провоцировать заболевания верхних и нижних дыхательных путей у людей всех возрастов, особенно среди детей младшего возраста, пожилых людей и лиц со слабым иммунитетом.

Накануне радио Sputnik сообщило, что в Киргизии в конце 2024 года года выявили два случая заражения метапневмовирусом.

До этого россиян предупредили, что доминирующий в Китае вирус способен вызвать пневмонию за сутки. Почти у всех заболевших поднимается температура, появляются кашель и насморк, у каждого второго — головные боли и боль в горле.

Ранее в Минздраве рассказали, кто наиболее подвержен риску метапмневмовируса.

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