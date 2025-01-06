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Минздрав Киргизии сообщил о выявленных случаях метапневмовируса в стране

Sputnik: в Киргизии выявлено два случая метапневмовируса
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Shutterstock

В Киргизии в конце 2024 года года выявили два случая заражения метапневмовирусом. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на местный Минздрав.

В ведомстве отметили, что особый интерес вызвал возбудитель, который не так давно открыли — так называемый «метапневмовирус человека» (MPVI). Он вызывает острые респираторные вирусные инфекции у человека, но чаще всего у детей до пяти лет и пожилых людей. Изначально его обнаружили в 2001 году.

Минздрав страны заявил, что ведет дозорный эпидемнадзор за тяжелыми острыми респираторными инфекциями, а собранные анализы отправляют на тестирование. С 40-й по 52-ю недели 2024 года в Киргизии отобрали 1 144 анализа, два случая оказались связаны с метапневмовирусом.

Врачи отметили, что это не новый вирус. В основном инфекция передается воздушно-капельным путем, но иногда — контактно-бытовым. Инкубационный период обычно составляет 3-5 суток.

До этого россиян предупредили, что доминирующий в Китае вирус способен вызвать пневмонию за сутки. Почти у всех заболевших поднимается температура, появляются кашель и насморк, у каждого второго — головные боли и боль в горле.

Ранее было раскрыто эволюционное происхождение вируса гепатита.

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