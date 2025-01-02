«Приводит к летальным исходам». Россиян предупредили об опасности доминирующего вируса

В России выросло число пациентов с ОРВИ, среди возбудителей доминирует грипп А(H1N1)2009, сообщили в Роспотребнадзоре. Этот вирус чаще других приводит к осложнениям и может развиться до пневмонии всего за сутки. Что нужно знать об опасном возбудителе и как не заболеть — в материале «Газеты.Ru».

Сезонный всплеск

Рост активности ОРВИ объяснили в Роспотребнадзоре сезонностью.

«В структуре возбудителей увеличивается доля вирусов гриппа, при этом доминирует <…> А(H1N1)2009. Этот вирус чаще других вызывает тяжелое течение заболевания и приводит к легочным осложнениям.

Поэтому этой зимой нужно особенно внимательно отнестись к своему здоровью», — добавили в ведомстве.

Там уточнили, что всего за сутки этот вирус может прогрессировать, у пациента могут возникнуть осложнения, чаще всего пневмония. Она может приводить к летальным исходам, предупредили в Роспотребнадзоре.

Симптомы опасного гриппа

Почти у всех заболевших поднимается температура, появляются кашель и насморк, у каждого второго — головные боли и боль в горле. При гриппе А(H1N1)2009 возможны также учащенное дыхание, мышечные боли и конъюнктивит, редко — расстройства ЖКТ, тошнота и рвота. Осложнения появляются рано.

«Если при сезонном гриппе осложнения возникают, как правило, на пятый-седьмой день и позже, то при гриппе А(Н1N1)2009 осложнения могут развиваться уже на второй-третий день болезни», — объяснили в Роспотребнадзоре.

Там добавили, что при заболевании нужно оставаться дома и срочно обращаться к врачу. Следует придерживаться назначенного им плана лечения, соблюдать постельный режим и пить как можно больше жидкости, добавили в ведомстве.

Как не заболеть

В качестве профилактики гриппа там назвали вакцинацию, а также посоветовали избегать контактов с зараженными людьми, пользоваться антисептиками и мыть руки с мылом, проветривать помещения и делать влажную уборку.

«Избегайте посещения массовых мероприятий в закрытых помещениях, соблюдайте режим дня и ведите здоровый образ жизни. Профилактике гриппа и ОРВИ способствует укрепление и закаливание организма: высыпайтесь, старайтесь больше находиться на свежем воздухе, одевайтесь по погоде», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Россиянам порекомендовали есть богатые белками и витаминами продукты. В это время года на стол можно и нужно подавать цитрусовые и киви, кисломолочные продукты, отварную рыбу и говядину, твердые сыры, морковь со сметаной, курагой или изюмом. Ведомство напомнило, что переносить заболевание на ногах не стоит.

Статистика заболеваемости

В течение последней недели 2024 года число заболевших снизилось на 12,8% по сравнению с предыдущей неделей. В стране зарегистрировали 618,8 тыс. случаев заболеваний. При этом в 45 регионах этот показатель выше среднего по России, а 19,3% заразившихся приходятся на Москву, Петербург и Подмосковье.

«В регионах практически завершена Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, привито более 82,8 млн человек»,

— уточнили в Роспотребнадзоре.

Снизилось в конце ушедшего года число заболевших ковидом. За неделю медики зарегистрировали 22,2 тыс. случаев, что на 18,8% меньше, чем неделей ранее.

В Роспотребнадзоре напомнили, что вирус гриппа A (H1N1) легко передается от человека к человеку. Только от общего состояния пациента зависит, насколько легко он перенесет заболевание. По данным ведомства, сильнее всего предрасположены к заболеванию маленькие дети и пенсионеры, беременные, а также пациенты с хроническими заболеваниями (включая диабет, астму и другие). Особенное внимание здоровью следует уделить людям с ослабленной иммунной системой.