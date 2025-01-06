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Три человека, включая подростка, получили ожоги из-за взрыва в столичном кафе

В Москве три человека, включая подростка, получили ожоги из-за взрыва в кафе
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Телеграм-канал Прокуратура Москвы

В Москве из-за взрыва в кафе пострадали три человека, включая 17-летнего подростка. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел в заведении, расположенном на Калужском шоссе. На кухне кафе произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате которого пострадали три человека. Ожоги получили мужчина и женщина, работающие там, и несовершеннолетний родственник одного из них.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, подробной информации об их состоянии не поступало. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются, прокуратура взяла под контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту инцидента.

До этого в Москве местный житель пострадал во время взрыва моноколеса в квартире. Хозяин устройства смог самостоятельно ликвидировать возгорание, но попал в больницу с ожогами второй степени.

Ранее в Марий Эл подростку оторвало кисть взрывом петарды.

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