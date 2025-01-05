Москвич получил ожоги во время взрыва моноколеса в квартире

SНОТ: в Москве мужчина попал в больницу с ожогами после взрыва моноколеса

Жителя Москвы госпитализировали после пожара из-за моноколеса. Об этом сообщает Life со ссылкой на SНОТ.

Инцидент произошел на Монаховой улице. О произошедшем стало известно после того, как жильцы многоэтажного дома заметили дым в одной из квартир 13-го этажа.

По данным Telegram-канала, в помещении заряжалось моноколесо, но в какой-то момент оно взорвалось. Хозяин устройства смог самостоятельно ликвидировать возгорание, но попал в больницу с ожогами второй степени. Ему оказывают всю необходимую помощь.

«По нашей информации, система дымоудаления в доме не сработала», – сообщается в публикации.

Подобный случай недавно произошел в столице. Так, житель дома на Смоленской улице поставил свое моноколесо заряжаться, и позже оно взорвалось, едва не лишив человека квартиры. Во время пожара он попытался вынести из огня своих котов.

Как рассказал сам мужчина, до этого каких-либо проблем с устройством не было.

Ранее появилось видео, как москвич на моноколесе летит по трассе со скоростью 100 км/ч.