Mash: в Новосибирске ухажер вызвал МЧС, чтобы проникнуть в квартиру возлюбленной

В Новосибирске мужчина вызвал МЧС, чтобы проникнуть в квартиру отказавшей ему возлюбленной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в доме на улице Гребенщикова. Ухажер пытался попасть в квартиру избранницы, однако та ему отказала. После этого он вызвал на место сотрудников экстренных служб, чтобы проникнуть в ее жилище, и изрисовал подъезд.

Прибывшие на место пожарные быстро поняли, что в указанной заявителем точке ничего не происходит, а вызов является ложным. Мужчина к тому времени уже покинул место. Прочие детали и обстоятельства случившегося на данный момент не уточняются.

До этого в Свердловской области ревнивец жестоко избил возлюбленную, заподозрив ее в неверности, и сдался полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обвиняемому может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее на Сахалине муж избил жену палкой и выбросил женщину в канаву.