На Урале сожитель жестоко избил возлюбленную, заподозрив в неверности

В Свердловской области ревнивец жестоко избил возлюбленную и сдался полиции, спасти женщину не смогли. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 22 декабря пьяный обвиняемый поссорился со своей сожительницей. Мужчина заподозрил женщину в неверности и жестоко избил ее, а после лег спать.

На следующее утро мужчина позвонил брату и попросил приехать к нему домой, в квартире родственник обвиняемого обнаружил избитую женщину, спасти ее не удалось. На место был вызван наряд полиции, сожитель россиянки признал свою вину в содеянном и сдался. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обвиняемому может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что житель Красного Сулина получил 10 лет колонии за нападение на сожительницу. Пьяный россиянин поссорился со своей сожительницей. В ходе конфликта мужчина схватил женщину за одежду и вытолкнул из окна третьего этажа. Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Ранее пьяный россиянин сковородкой избил знакомую, которая не выпускала его из квартиры.