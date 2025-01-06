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Туроператоры стараются решать проблемы туристов из России в Турции на месте

Туроператорам приходится решать проблемы российских туристов в Турции на месте
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Depositphotos

Санкции западных стран, которые были введены против России, приносят проблемы туристам из РФ в Турции. Из-за этого местным туроператорам необходимо решать все возникающие проблемы на месте. Об этом РИА Новости сообщил источник на финансовом рынке Турции.

«Туроператоры понимают всю сложность ситуации, тот факт, что страна не может потерять российский рынок. Проблемы решаются на месте», — сказал собеседник издания.

Он подчеркнул, что с некоторыми сложностями, но пока стране удается сохранить хорошую туристическую репутацию.

В декабре в пресс-службе Ассоциации туроператоров (АТОР) сообщили, что 4-дневный отдых по программе «все включено» в гостиницах Анапы и Сочи в новогодние праздники (с вылетом 30 декабря) оказался дороже на 30%, чем 6-дневный отдых в Турции, включая перелет.

До этого вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что российским туристам стоит заранее озаботиться покупкой долларов нового образца перед поездкой за границу.

Ранее Турция заменила Россию в поставках туалетной бумаги в ЕС.

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