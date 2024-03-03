Турция заменила Россию в поставках туалетной бумаги в ЕС

Турция резко нарастила экспорт туалетной бумаги в Евросоюз в 2022 году, компенсировав выбытие России с этого рынка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные таможенной статистики ЕС.

В прошлом году Турция поставила в ЕС 102,2 тыс. тонн туалетной бумаги, что на 38% больше, чем в 2021 году. В то же время Россия, которая до введения санкций занимала пятое место среди крупнейших поставщиков этого товара в Евросоюз, потеряла доступ на этот рынок.

В 2021 году отгрузки российской туалетной бумаги в ЕС составляли 36 тыс. тонн. Турция смогла нарастить экспорт, несмотря на то, что уже до санкций занимала второе место в рейтинге крупнейших поставщиков в ЕС с 74 тыс. тонн.

При этом Турция активно наращивает закупки целлюлозы в России, которая используется для производства туалетной бумаги. Если в 2021 году импорт составил $14 млн, то в 2022 году вырос до $30,5 млн.

Лидером по поставкам туалетной бумаги в ЕС остается Великобритания с показателем 108,7 тыс. тонн. На третьем месте — Китай с 56 тыс. тонн. Всего Евросоюз импортировал в прошлом году 438 тыс. тонн туалетной бумаги.

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