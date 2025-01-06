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Уголовное дело возбуждено после того, как на базе отдыха в Башкирии отравились туристы

СК завел дело после отравления 15 туристов на базе отдыха в Октябрьском
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Максим Блинов/РИА Новости

В городе Октябрьский на западе Башкирии возбудили уголовное дело после отравления туристов на базе отдыха. Об этом сообщил Следственный комитет.

Следователи обнаружили сообщение об отравлении 15 туристов из Москвы на одной из баз отдыха в Октябрьском в ходе мониторинга социальных медиа.

В СК рассказали, что восемь взрослых и семеро детей почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью в Уфе с признаками ротавирусной инфекции. Кроме того, сообщалось о неудовлетворительных санитарных условиях.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Организован комплекс действий для установления обстоятельств произошедшего, а также ответственных лиц.

Как сообщал Telegram-канал Mash, речь идет о базе отдыха «Уязы-Тау». В один из дней гости пожаловались на рвоту, температуру и другие симптомы отравления, а позже они сняли на видео мышей.

По данным SHOT, самочувствие гостей базы отдыха ухудшилось после бесплатных угощений, среди которых были сыр и мясо.

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